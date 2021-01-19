Комаровский рассказал, какие продукты нужны для иммунитета [ Редактировать ]
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты несут пользу для иммунитета человека. По его данным, молочные продукты должны входить в рацион питания, чтобы обеспечить качественный иммунный ответ организма на вирусы и бактерии, передает newsyou.info.
Человеческий организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике правильную флору. Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров. Кроме того, молоко является отличным источником кальция, считает Комаровский.
Доктор объяснил, почему часто возникают вспышки вирусных или бактериальных инфекций в детских коллективах.
"Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду - все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. А с учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, - мы помещаем ребенка в практически стерильную среду. Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы, - и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний", - отметил Комаровский.
Но основой для создания прочного иммунитета врач видит разнообразное питание, отсутствие стерильности, привычку никогда не кормить детей, если они не хотят есть, образ жизни, при котором у детей и взрослых после физической активности непременно будет аппетит. Добавление в питание кисломолочных продуктов только поспособствует этому, добавил медик.
Ранее Комаровский рассказал, как действуют антибиотики при COVID.
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