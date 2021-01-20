Намагався просто в суді перерізати собі горло лезом!

Намагався просто в суді перерізати собі горло лезом! Та зрештою отримав вирок 15 років за ґратами. Нині на Одещині судили Миколу Тарасова. Чоловіка, який торік убив та спробував зґвалтувати 11 річну Дарину Лук'яненко. Той злочин - сколихнув усю країну.

Про жахливий переступ і драматичну крапку в цій справі у матеріалі Андрія Анастасова. Він був на судовому засіданні.

Позбавлення волі, спроба зґвалтування, убивство та наруга над тілом неповнолітньої. 24 річного Миколу Тарасова звинувачують одразу за чотирма статтями. Сам він спочатку зізнався, а потім змінив свідчення. Провину вже не визнає, каже зізнання з нього вибили. Хоча жодного підтвердження цьому немає. Опинившись у залі суду, намагається скоїти самогубство, порізати собі горло гострим предметом, який дивом проніс у приміщення.

Я поставлю точку, не кто-то, а Я поставлю точку!

Рана незначна, тож засідання майже відразу продовжують. Трагедія сталася влітку дев'ятнадцятого в селищі Іванівка на Одещині. Одинадцятирічна Даша Лук'яненко вийшла з дому і пішла на танцювальний гурток. За даними слідства, Тарасов, який знав дівчину, затягнув її до своєї хати, намагався зґвалтувати, вдарив шилом у шию, а потім задушив та кинув тіло у вигрібну яму. Прокуратура просила для чоловіка довічного ув'язнення.

Олег Комишан, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури:

Саме вбивство було вчинено з метою приховати ті злочини, в тому числі злочин сексуального характеру, який був вчинений.

Утім, колегія суддів визнала Тарасова винним лише по трьох статтях. Наруги над тілом у діях зловмисника взагалі не розгледіла. Зобов'язала виплатити родині Лук'яненків вісімсот тисяч гривень та призначила тюремний термін.

Анатолій Панчук, суддя Роздільнянського райсуду:

Остаточно призначити Тарасову Миколі Геннадійовичу покарання у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі.

Під час оголошення вироку в залі були батьки і родичі вбитої дівчинки. Рішенням суду вони шоковані.

Катерина Лук'яненко, бабуся Дарини Лук'яненко:

Это смешно, просто смешно! Для такого убийства резонансного! Ну, будем ждать его! Будем ждать его возвращения! Чтоб там прибить сразу, да и всё!

Рішення суддів спробував пояснити представник прокуратури. Мовляв, вони врахували імовірне виправлення звинуваченого у майбутньому.

Олег Комишан, прокурор Роздільнянської прокуратури:

Суд вмотував своє рішення тим, що враховуючи практику Європейського суду з прав людини, покарання це не найвища межа. Тобто не лише покарання особи, а й виправлення його ресоціалізація обвинуваченого під час відбування покарання.

Тепер у прокуратури та захисників постраждалої родини є місяць на оскарження вироку. Те ж саме може зробити і обвинувачений.