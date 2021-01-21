В Іраку - наймасштабніший теракт за останні два роки. На ринку в центрі Багдада підірвалися двоє смертників. Загиблих, за останніми даними, щонайменше 32, поранених - 73.

Телеканал "АльДжазіра" повідомляє, що жодне з угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.

Раніше напади скоювали здебільшого прихильники так званої Ісламської Держави. Про перемогу над ІДІЛ влада Іраку оголосила у 2017 році.