На ринку у центрі Багдада підірвалися двоє смертників [ Редактировать ]
В Іраку - наймасштабніший теракт за останні два роки. На ринку в центрі Багдада підірвалися двоє смертників. Загиблих, за останніми даними, щонайменше 32, поранених - 73.
Телеканал "АльДжазіра" повідомляє, що жодне з угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.
Раніше напади скоювали здебільшого прихильники так званої Ісламської Держави. Про перемогу над ІДІЛ влада Іраку оголосила у 2017 році.
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