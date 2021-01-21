В Австрии COVID-тесты на антиген будут выдавать бесплатно [ Редактировать ]
В Австрии бесплатные COVID-тесты на антиген будут предлагать в аптеках по всей стране. Тесты будут доступны по карте медицинского обслуживания.
Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает The Local.
Резолюция была инициирована Социал-демократической партией. Ее поддержали все другие основные партии, кроме ультраправой "Партии свободы".
Ожидается, что резолюция станет законом в ближайшие дни, после чего "бесплатные тесты на COVID должны быть распространены как можно быстрее".
Тесты на антиген будут закупаться государством и доступны во всех аптеках страны.
Отмечается, что австрийцы смогут или немедленно проверить себя, или отложить тесты на случай, если они почувствуют себя плохо или вступят в контакт с кем-то, кто заболел COVID-19.
К слову, COVID-тесты на антиген дают результат в течение 15 минут, однако они менее точны, чем ПЦР-тесты.
Ранее в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
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