Страны Европейского союза договорились о взаимном признании результатов тестирования на коронавирус. Это позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку ЕС.

Соответствующее решение опубликовано по итогам саммита стран Евросоюза.

В рекомендациях содержится призыв к признанию результатов экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов.

Также рекомендуется обмениваться стандартизированным набором данных, разработать общий список экспресс-тестов на антигены коронавируса, определить приоритеты ситуаций для их использования и так далее.

Подчеркивается, что взаимное признание тестов позволит смягчить распространение вируса и поспособствует бесперебойному функционированию внутреннего европейского рынка, а также будет иметь важное значение для облегчения перемещения между странами, отслеживания контактов и лечения.

Ранее сообщалось, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.

Также мы писали о том, что мир набирает пугающую скорость в заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число инфицированных наблюдается в США.

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