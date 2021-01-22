Навіщо видаляти зуби мудрості?

Восьмі зуби, або як їх ще називають "зуби мудрості", закладаються у людини у віці 4-5 років. Через особливості будови щелепи у конкретної людини й пізнє прорізування вони можуть розвиватися неправильно, і дуже часто пацієнти звертаються в стоматологію для видалення зубів мудрості. Слід зазначити, що в процесі еволюції восьмі зуби втратили свою жувальну функцію і перетворилися на рудименти, тобто непотрібні зуби.

Коли потрібно видаляти "зуби мудрості"?

Якщо восьмі зуби сформувалися правильно, то вони нічим не відрізняються від звичайних зубів. Показаннями до видалення можуть бути:

- запущена форма карієсу та її ускладнення, а саме пульпіт, періодонтит;

- неможливість якісно полікувати канали через нетипову будову коренів або складний доступ до зуба;

- неврологічний біль, постійне запалення тканин при прорізуванні або частково прорізаному зубі (перикоронаріт);

- сильний тиск на сусідні зуби;

- патологічні зміни прикусу;

- неправильне положення восьмих зубів, що призводить до травмування слизової щоки.

Карієс та запалення на восьмих зубах виникають доволі часто через складний доступ для гігієнічних процедур. Якщо карієс не вилікувати своєчасно, то він пошириться на сусідні зуби, так як вони розташовуються дуже тісно один до одного.

Під час росту восьмих зубів може виникнути запалення гілки трійчастого нерву. В такому випадку болить не тільки щелепа, а й голова. Якщо проблему не можна усунути терапевтично, то восьмий зуб видаляють.

Коли у щелепі мало місця, зуб мудрості, що виріс, може сильно давити на сусідні. Це супроводжується постійними больовими відчуттями й призводить до зміни прикусу.

З цієї ж причини вони можуть виростати криво або прорізатися у неправильному положенні й травмувати слизову щоки, розповідають спеціалісти стоматології Light Dental Clinic.

Зуб мудрості довго і болісно прорізується. У привідкритий бугор ясен ("капюшон") проникають бактерії, рештки їжі, викликаючи запальний процес. Запалення розвивається швидко, так як під "капюшоном" утворюється сприятливе середовище для розвитку бактерій, з’являється гній. Це може призвести до розплавлення кісткової тканини та інших ускладнень.