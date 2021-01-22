Киев собирается закупить миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации жителей. Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о закупке препаратов от COVID-19 у нескольких американских фармацевтических корпораций.

Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева миллион доз препарата для вакцинации киевлян.

Отмечается, что все дозы вакцины планируется закупить за счет столичного бюджета. К тому же, заключение контракта позволит покрыть потребность 500 тысяч киевлян. Такое решение было вызвано тем, что украинская столица в настоящее время является рекордсменом среди заражений COVID-19.

Читайте также, Евросоюз пообещал выделить странам - партнерам, к которым относится и Украина, "ограниченное число" доз вакцины от COVID-19. В Евросоюзе для этого создают механизм, который позволит государствам - членам пожертвовать часть заказанных препаратов.

Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.