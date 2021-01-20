Медики "скорой" прибыли на вызов, но сделать ничего не успели/ фото: Главком

В населенном пункте Апполоновка, находящимся в составе Соломенского поселкового совета 23-летняя женщина задушила собственную 4-месячную дочку поясом от халата.

Медики "скорой" помощи были направленны в село Апполоновка по вызову о смерти ребенка, причиной которой послужила механическая асфиксия.

Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления – пояс – изъят правоохранителями.

Отмечается, что арестованная сообщила о том, что совершила чудовищное злодеяние из-за того что ребенок все время плакал. Матери-убийце сообщили о подозрении в совершении преступления преступления, предусмотренного пунктом 2, частью 1 статьи 115 уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пьяный изверг зверски убил детей. 30-летний убийца и женщина сидели в местном заведении, где поскандалили и в результате чего он начал наносить детям 9 и 2 лет телесные повреждения.

Кроме того, мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Пострадавшего малыша с травмами срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.