Во Франции могут ввести третий локдаун/фото: pravda

Во Франции правильство страны планирует в ближайшие дни объявить третий локдаун из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Стоит отметить, что 27 января президент Франции Эмманюэля Макрона объявит о новых возможных ограничениях во время третьего локдауна.

Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и "продлится не менее трех недель"

По данным СМИ, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу:

магазинов,

торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.

Первый локдаун во Франции ввели 17 марта 2020 года, режим ограничений действовал до 11 мая, второй - 30 октября, запреты оставались в силе до 15 декабря.

Как ранее сообщалось, во Франции медики пизвали граждан не разговаривать в обшественном транспорте.