Франция готовится к третьему локдауну: названа дата [ Редактировать ]
Во Франции правильство страны планирует в ближайшие дни объявить третий локдаун из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.
Сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.
Стоит отметить, что 27 января президент Франции Эмманюэля Макрона объявит о новых возможных ограничениях во время третьего локдауна.
Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и "продлится не менее трех недель"
По данным СМИ, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу:
- магазинов,
- торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.
Первый локдаун во Франции ввели 17 марта 2020 года, режим ограничений действовал до 11 мая, второй - 30 октября, запреты оставались в силе до 15 декабря.
Как ранее сообщалось, во Франции медики пизвали граждан не разговаривать в обшественном транспорте.
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