Известный французский футболист поддержал избитого украинца в Париже [ Редактировать ]
Известный французский футболист Гризманн выразил свою поддержку украинскому подростку, которого избили в Париже. Слова поддержки футболист написал в Twitter.
Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement.— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021
Напомним, на Юру напали 15 января недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши. Подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме.
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего Украинские у Эйфелевой башни.
Как ранее сообщалось, в Киеве произошла массовая драка. В уличной потасовке вечером принимали участие около шести человек, среди них - и автомобилист, который не смог проехать.
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Чотирнадцятирічного Юру побили неподалік Ейфелевої вежі тиждень тому. Він повертався з друзями із коледжу - коли на компанію напали з десяток невідомих з палицями, битами і ножами
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