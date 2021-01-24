А от де погодні умови не роблять погоди - так це на Закарпатті

А от де погодні умови не роблять погоди - так це на Закарпатті. Там в одному із сіл селяни масово встановили теплиці й тепер вирощують капусту для всієї України. А край їхній навіть жартівливо називають "поліетиленовою долиною".

Як вдалося влаштувати такий успішний бізнес на городині цікавилась Мар'яна Мартин.

Морква, цибуля, перець, гарбузи. Взимку ринки Закарпаття багаті на пізні овочі. І продукція ця - переважно вітчизняна.

А вже через місяць на прилавках з'явиться перша рання городина. В середині березня покладуть на стелажі і свіжу капусту. На етикетках поруч із ціною писатимуть країну-виробника - і здебільшого білокачанна буде з Македонії, Албанії - заморська. От тільки не у Василя Любки.

Василь Любка, продавець:

Ми привозимо заріччя там наші родичі вирощують Хороша капуста зимня. 8 гривень кіло бачите яка красіва хорошенька.

Капуста білокачанна, пекінська, салат, огірки це все товар із закарпатського села Заріччя - столиці ранніх овочів. Василь їздить туди щотижня. І ранню городину чекатиме саме від фермерів із цього села.

Василь Любка, продавець:

Наша капуста найкраща.

Ми теж поїхали в Заріччя, дізнатися, коли ж буде перша капуста. Тут 4 тисячі жителів, і всі вирощують білокачанну. Село видно ще з траси.

Поля вкриті теплицями. Така собі "поліетиленова долина". Василь Васильович Васько люб'язно відчиняє двері свого парника.

Василь Васько, фермер:

Це перший етап де в нас висівається капуста. Вона начинає сходити потім стає все більша і більша.

Розпочав сіяти розсаду Василь ще в грудні. Кіара, етьма, сунта, заріссіма - розсада 4-х видів ростиме тут 3 тижні.

Василь Васько, фермер:

Ця капуста вона з висівки, вона перекіпірована, або пересажена в такі кубики. То робиться влажний заміс і вона так викіпіровується туда. Вона виросла, вже значітєльно більша стала, корінець вже пускає по різні сторони.

А ще розсаду висаджують у такі касети. У спеціальний грунтовий заміс додають торф. Ту, що вже підросла, розставляють так, аби між кожною був простір, і залишають на три тижні. У цій частині теплиці спекотно. Важко повірити, але поки на дворі сніг тут +18 градусів.

Василь Васько, фермер:

Отоплюєм дровами температуру тримаємо, щоб була не маленька, щоб розсада родила тепло і щоб вона гарно росла.

Василь розповідає - робота в теплицях нелегка і триває цілий рік. Взимку та навесні вирощують розсаду, влітку та на восени - збирають урожай. У цій теплиці аж 145 тисяч майбутніх головок білокачанної, а це понад 200 тонн урожаю. Бізнес ризикований, бо ніколи не знаєш, скільки заробиш. Приклад цьому - минулий рік. Усе через закриті на карантин ринки.

Василь Васько, фермер:

Середньолітня вообще була давже гривень кілограм на ринку. Зимня вже пішла чуть-чуть вверх. Сталкуємося з проблемою тому що імпорту багато завозять. Македонія постачає, Узбекистан постачає, і вже наша як приходить, вони її купляють но поки не вдаримо, не ввалимо ціну.

Через велику конкуренцію з імпортом місцевим доводиться знижувати ціну. Тому нерідко заледве відбивають вкладене. Капусту купують гуртовики. Скільки коштуватиме білокачанна цьогоріч - наразі загадка.

Імпорт з'явиться вже в березні, і ціна вочевидь залежатиме від поставок. А місцева капуста ще дозріватиме. Ростиме вона в цій теплиці без спеціального опалення. Тут уже тиждень тривають підготовчі роботи.

Василь Васька, фермер:

Ми оремо потім фрезуємо і потім начинаємо робити ямки для капусти. В нас є мірка по якій ми копаємо ямки то получається в нас по 37 стебло від стебна на 37 і міжряддя так же само 37 см.

Готову розсаду наступного тижня перемістять у цю теплицю.

Дозрівшу розсаду капусти закладаємо в підготовлені ямки, а збирати врожай ранньої закарпатської капусти фермери будуть уже на початку квітня.