С 25 января жители Австрии должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они лучше защищают, чем обычная маска.

Об этом сообщает The Local.



Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер отметил, что респиратор защищает надежнее. Но они дороже обычной маски, поэтому все маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям будут предоставляться бесплатно.

Помимо этого требования, с 25 января в Австрии также вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 м во всех общественных местах между людьми.

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