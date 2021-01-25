У Києві елітна автівка влаштувала аварію на світлофорі [ Редактировать ]
У столиці на площі Перемоги елітний легковик на світлофорі протаранив одразу шість автівок. Від удару в трьох машин відлетіли колеса. Ніхто не постраждав. Очевидці стверджують: винуватець аварії був напідпитку.
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