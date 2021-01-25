15 января в Париже неизвестные жестоко избили 14-летнего парня из Украины. В связи с этим в понедельник, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление.

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице главы государства.

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"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью.

Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить", - говорится в сообщении.

Гарант Конституции отметил, что в момент нападения Юрий с друзьями возвращался из школы.

"Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, до сих пор врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что к этой ситуации привлечено посольство Украины во Франции.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины. На Юру напали недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.

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