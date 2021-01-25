Терапевт Томас Фрилинг указал на продукты, крайне негативно сказывающиеся на состоянии кишечника, его бактериальной флоры. Перечисляя их, он призвал исключить из повседневного питания разные колбасы, особенно копченые. Эти продукты признаны канцерогенами и значительно увеличивают риск развития рака кишечника, передает newsyou.info.

В целом, говорит врач, кишечник "отравляет" большое количество красного мяса в рационе. Он заявил о необходимости его употребления в количестве не более 500 г в неделю.

Также вредят кишечному тракту высокие дозы сахара. Медик из Германии предупредил, что они способствуют росту уровня вредных бактерий, вытесняющих полезные.

Помимо того, "отравляющими" кишечник продуктами являются "плохие жиры". Врач рекомендует не использовать маргарин, минимизировать потребление майонеза. Их переработка делает нагрузку на кишечник опасно высокой, отметил специалист.

"Лучшими ингредиентами для слизистой оболочки кишечника являются клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах, а также бананы, рыба, картофель в мундире, черный хлеб", - поделился мнением немецкий терапевт.

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