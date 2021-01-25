Это один из самых полезных для нашей талии напитков, которые нужно обязательно включить в свой рацион. Отметим, что неправильный выбор напитков может стать препятствием на пути похудения, передает newsyou.info.

Чай - великолепная бескалорийная альтернатива сладким напиткам, от которых человек поправляется. При употреблении полезного для здоровья чая мы не только худеем, но и получаем множество других преимуществ, к примеру, восстанавливаясь после простуды или насморка.

В особенности для похудения полезен лимонный чай. Лимоны богаты витамином С, растворимой клетчаткой и растительными соединениями, что делает их отличным выбором для тех, кто желает похудеть. Некоторые исследования показывают, что растворимая клетчатка в лимонах продлевает ощущение сытости.

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