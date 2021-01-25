"Челси" объявили об увольнении главного тренера [ Редактировать ]
Лондонский футбольный клуб "Челси" принял решение об уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщила пресс-служба клуба из британской столицы.
Отставка звезды футбола была аргументирована тем, что он не оправдал ожиданий руководства в достижении высокого результата, на котором ранее команда была укреплена.
Это было очень трудное решение, которое владелец и правление клуба приняли нелегко. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера. Однако недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к улучшениям.
Отмечается, что Лэмпард будет заменен экс-главным тренером французской команды "Пари-Сен-Жермен" Томасом Тухелем, контракт которого с лондонцами будет прописан до 2022 года. Также в приглашении специалиста из Германии заинтересован и президент клуба Роман Абрамович.
Ранее мы писали, что Маурисио Покеттино официально стал главным тренером "ПСЖ". Главным успехом в карьере Почеттино стал выход в финал ЛЧ 2018/19, в котором лондонцы проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.
Кроме того, киевское "Динамо" лишилось помощника главного тренера. Клуб, который отправил Лонго заманчивое предложение находится на территории Литвы.
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