Скандал навколо національного інституту раку. Комісія виявила - протягом року на склад закладу "не довезли" матеріалів та ліків на 10 мільйонів гривень. Місцева прокуратура вже взялася за справу, підозрюваний у махінаціях чекає на запобіжний захід.

Хто ініціював перевірки та як боротимуться із корупцією в закладі, де від раку лікується чи не вся Україна, - розкаже Лариса Зубенко.

Мільйонні оборудки за державний кошт.

Наскільки я знаю, у правоохоронних органах зараз розглядається справа не лише щодо цих 10 млн.

Або як заробити статок на онкохворих українцях?

На 10 мільйонів можна було спасти далеко не одне життя.

Сотні коробок із ліками у тісних коридорах. Саме так виглядає склад національного інституту раку. В ньому є все - від рідкої глюкози до препаратів для хімієтерапії. Після скандальних перевірок влітку минулого року тут - суворий облік.

Зараз впроваджено електронну систему для лікарських засобів, щоб не було ніяких корупційних схем. Тобто все, що отримуєте? - Зразу ж вносимо в комп'ютер у електронному вигляді.

Зміни почалися з приходом нового керівництва. В Інституті одразу провели аудит, перевірили закуплені ліки та допоміжні матеріали. Нестачу виявили одразу ще у квітні.

Олександр Яцина, в.о. директора Національного інституту раку:

Результати цих досліджень, документація була передана мною в міську прокуратуру, в липні 2020 року було відкрито кримінальну справу на даний час в нашій державі є певні економічні труднощі по деяких напрямкам ми недофінансовані і мене вкрай обурює той факт, що є люди, які сміливість, мають нахабство, щоб обкрадати цих пацієнтів, обкрадати онкохворих, я не дозволю, щоб люди обкрадали лікарів, обкрадали онкохворих.

Та провадження прокуратура відкрила лише у січні цього року після кількох місяців допитів та додаткових перевірок.

Анатолій Шудрак, заступник головного лікаря з хірургічної частини Національного інституту раку:

Це були електричні інструменти, це були ультразвукові детектори, біполярні дисектори, зшиваючі апарати, касети для них. ці матеріали наразі відсутні, весь фінансовий тягар лягав протягом всього року на пацієнтів. На жаль, це обладнання одноразове і дуже дороге, коштовне, тому можете собі уявити, які гроші витрачали пацієнти на хірургічне лікування в нашому закладі.

Поки правоохоронці виявили одного винуватця - це працівник складу. Хто йому допомагав - зараз з'ясовує слідство.

Надія Максимець, речниця прокуратури м. Києва: