Байден считает, что гендерная идентичность не является препятствием для воинской службы Источник: пресс-служба Белого дома

Президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий введенный предыдущей администрацией запрет на службу в американской армии трансгендеров. Об этом сообщает ABC.News со ссылкой на заявление Белого дома.

Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить. Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии.

Указ также запрещает увольнения и отказ на продление службы в американской армии по гендерной причине.

Напомним, что 44-й президент США Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в вооруженные силы. Его преемник Дональд Трамп заморозил набор в ряды американской армии трансгендеров, однако разрешил служить тем, кто на нее уже поступил.

Трансгендерами называют людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения.

Напомним, что Джо Байден впервые в истории страны выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что избранный президент США ранее предложил на пост министра транспорта открытого гея - Пита Буттиджича.