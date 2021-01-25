Байден разрешил трансгендерам служить в армии [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий введенный предыдущей администрацией запрет на службу в американской армии трансгендеров. Об этом сообщает ABC.News со ссылкой на заявление Белого дома.
Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить. Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии.
Указ также запрещает увольнения и отказ на продление службы в американской армии по гендерной причине.
Напомним, что 44-й президент США Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в вооруженные силы. Его преемник Дональд Трамп заморозил набор в ряды американской армии трансгендеров, однако разрешил служить тем, кто на нее уже поступил.
Трансгендерами называют людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения.
Напомним, что Джо Байден впервые в истории страны выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что избранный президент США ранее предложил на пост министра транспорта открытого гея - Пита Буттиджича.
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