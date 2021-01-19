Рейчел Левин изменила в 2011 году Источник: The Patriot-News

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.

Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию - независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности – и удовлетворить потребности общественного здравоохранения нашей страны в этой критической ситуации.

В настоящее время Левин возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания. В случае перехода в администрацию Белого дома и утверждения Сенатом она будет курировать ключевые подразделения и программы Минздрава.

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Рейчел Левин окончила колледж Гарварда и Медицинскую школу Тулейн. Она долгое время работала педиатром. Пол она изменила в 2011 году.

Она опубликовала ряд статей об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, подростковой медицине, расстройствах пищевого поведения и ЛГБТ-медицине.

Байден ранее заявлял, что в первые 100 дней своего президентства намерен провести иммунизацию населения США от коронавируса и введет обязательное ношение защитных масок. Также он назвал возможной легализацию марихуаны.

Напомним, что избранный президент США ранее предложил на пост министра транспорта открытого гея - Пита Буттиджича, мэра небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана.

Ранее "Подробности" сообщали, что сенатором штата в США впервые избрали трансгендера.