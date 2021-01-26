Обновился возраст больных COVID: кто под угрозой [ Редактировать ]
Украинские ученые оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Средний возраст новых больных COVID-19 обновил максимум за все время, что может указывать на снижение охвата тестированием. Об этом говорится в опубликованном прогнозе НАН.
Согласно данным, средний возраст госпитализированных больных, а также средний возраст смерти остаются вблизи максимумов.
Средний возраст госпитализированных составляет более 60 лет, новых больных - до 50 лет. Умирают чаще всего люди, которым больше 70 лет.
Задержка обнародования новых случаев стабилизировалась и составляет около 4-5 дней, сообщают ученые.
"Средние задержки обнародования смертельных случаев достигли 10-15 дней. Именно с этим связан рост количества новых смертей в последнее время в официальной статистике", - объяснили ученые.
Ученые отмечают, что значительное количество смертельных случаев, о которых стало известно в течение последних двух недель, произошло в декабре и даже в ноябре. Данные о выздоровлении могут меняться в течение нескольких месяцев, а смертельные случаи - в течение примерно одного месяца.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом.
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