В столичном Гидропарке группа неизвестных злоумышленников совершила массовое отравление собак. На месте происшествия работают правоохранители. Об инциденте написал один из Telegram-каналов.

В частности, была зверски убита ядом собака по кличке Ричи, которую местные очень хорошо знали и частенько подкармливали.

От отравления погибла собака Риччи, которую хорошо знали киевляне, часто бывающие на острове… Собаку Риччи пытался поймать охранник спортплощадки, чтобы отвести ее в ветклинику. Но она сбежала даже от людей, которые ее кормили.

Отмечается, что на месте также были найдены тела двух собак, которые жили на территории Гидропарка. Трупы животных правоохранители решили отправить на судебно-медицинскую экспертизу, дабы выяснить происхождение отравы.

Фото: Зоопатруль

Читайте также, в Львовской области группа подростков нанесла жестокие побои собаке. Девушка и парень запихнули животное в мешок, привязали к дереву и били металлической трубой.

Кроме того, в Запорожье мужчина выбил собаке оба глаза. Женщина увидела искалеченную собаку, которую выгуливала девушка, после чего она поинтересовалась о возрасте животного и была шокирована, поскольку лабрадору было только 8 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.