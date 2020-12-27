А далі про моторошний вчинок, якому немає пояснень. На Львівщині двоє підлітків жорстоко побили собаку. Дівчина та хлопець запхали тварину в мішок, прив'язали до дерева й гамселили металевою трубою. Катування самі ж зафільмували. Наші кореспонденти - далі.

Це відео зняли самі ж підлітки. О третій ночі дівчина з хлопцем прив'язали собаку в мішку до дерева та жорстоко побили.

Після катувань чотирилапому вдалося вижити. Тварину на смітнику поруч із мішком знайшли волонтери. Вони ж доправили пса до центру адаптації тварин у Бродах.

Віталій Довгань, лікар-ветеринар:

Кістки кінцівок цілі без переломів. Є ймовірність внутрішньої кровотечі. Надали невідкладну допомогу при виникненні кровотеч. Загальний стан тварини задовільний.

Сьогодні пес уже пив воду й трохи поїв.

Оксана Чорній, волонтерка:

На сьогоднішній день вона твердо стояла на ножках, але ходити не може. Видно що болять ті задні лапи, бо вона їх облизує. Зараз вона теж трошки схвильована, але заспокоїлася, освоїлася, бо дрімає.

Волонтери кажуть: собаку підлітки намагалися вбити.

Оксана Чорній, волонтерка:

Скоріше за все, втратила свідомість. Вони подумали що вони її добили і лишили в спокою, а вона вижила.

Над псом знущалися підлітки чотирнадцяти й шістнадцяти років. Анонімно один із них надіслав поштою пояснення.

Влад, житель Бродівського району:

Я не робив то раді пачки сигарет. Просто тіпа людей жалко. Бо та собака їх кусала. Типа навмисне за пачку сигарет навмисне собаку, тратити свій час. Я собі пачку сигарет і так можу купити.

За справу нині взялися правоохоронці.

Світлана Добровольська, прессекретар НПГУУ у Львівській області:

За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.

Психолог Олег Бризик, який працює в центрі адаптації тварин, пояснює таку поведінку підлітків браком уваги.

Олег Бризик, психолог, працівник центру адаптації тварин:

Діти кинуті самі по собі немає батьківської опіки, нема контролю над ними це і з того і все виходить. У хлопчика більш-менш повноцінна родина, то по дівчинці є багато питань соціальних працівників, де були інциденти по ній.

Побитий собака до повного одужання перебуватиме в притулку. А волонтери вже шукають для нього господарів. І дуже хочуть, щоб тварина потрапила в надійні руки.