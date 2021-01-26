Сімейна драма у Рівному. Там померла породілля, яка вирішила народити вдома. Як з'ясувалося, вона народжувала з так званою "духовною акушеркою". Дитина вижила. Як почувається немовля? Та чому взагалі сталася трагедія? дізнавалася Сніжана Сидорук.

До цього пологового будинку в Рівному породіллю швидка привезла напередодні. Лікарі розповідають: жінка народила вдома. А до медзакладу її доправили вже після пологів. Врятувати життя - не вдалося.

Світлана Муравська, головна лікарка пологового будинку:

Жінка була у вкрай тяжкому стані. Реанімаційні заходи були неефективними. Оглянувши жінку ми зрозуміли, що власне в жінки після пологів розвинулась масивна акушерська кровотеча і вона втратила я би сказала практично всю свою кров.

Породіллі було 34 роки. Це її другі пологи. Першу дитину вона народила сім років тому в лікарні. Цього разу на облік жінка стала лише на 34 тижні вагітності і від будь-якої допомоги медиків відмовилася.

Світлана Муравська, головна лікарка пологового будинку:

Вони покликали на свої домашні пологи так звану духовну акушерку. Це людина без медичної освіти, яка ніби супроводжувала дані пологи. Ця духовна акушерка приїхала швидкою допомогою так само з жінкою.

Трагічне завершення пологів уже розслідує поліція за двома статтями. Там з'ясували, що Оксана з чоловіком належали до організації, яка заперечує традиційну медицину. Підозри нікому не оголошували.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ НП у Рівненській області:

Ми розпочали кримінальне провадження по 115 частині першій як нещасний і плануємо розпочати кримінальне провадження по статті 136 ч.3 як ненадання допомоги особі, яка потребує цієї допомоги, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними поліції, духовною акушеркою була консультантка з домашніх пологів із Києва - Джаміля. Відео, де жінки народжують вдома - нині масово шириться в соцмережах. Але це небезпечно в унісон застерігають і медики, і прихильники свідомого материнства.

Оксана Кравець, громадська активістка з підтримки вагітних:

Домашні пологи заборонені в Україні і я хочу наголосити, що безпечно народжувати в медзакладі під супроводом медичного персоналу, коли поряд з тобто є лікарі, є належне освітлення є можливість надати допомогу породіллі, яка народжує і дитині.

Новонароджений хлопчик вижив і зараз перебуває у лікарні.

Наталія Бойко, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку:

Дитиночка зараз знаходиться у відділенні інтенсивної терапії народилася з вагою поступила до нас із вагою 4570. Зараз на етапі дообстеження. Сказати, на скільки здорова дитина - не можемо, ще ми займаємось дитинкою.

Батько зможе забрати дитину найближчим часом. З ним поспілкуватися нам не вдалося. Хто відповість за смерть жінки - наразі не відомо. За останні двадцять років це перший такий трагічний випадок на Рівненщині, щоправда, не єдиний в Україні. Лікарі занепокоєні - просять майбутніх мам зважити всі за і проти домашніх пологів і обирати кваліфіковану медичну допомогу, аби потім не довелося віддавати життя за життя.