Все мы плачем, однако, многие стесняются показывать свои эмоции. Врачи рассказали, что сдерживать себя не нужно, ведь слезы полезны для вашего здоровья, передает newsyou.info.

Например, базальные или невидимые слезы помогают глазу оставаться увлажненным. Рефлекторные слезы появляются, когда мы режем лук или идем навстречу ветру. Они препятствуют попаданию бактерий в организм и предупреждают о возможном нарушении поверхности глаза.

Последний тип слез вызывают эмоции. В таких слезах содержится много пептидов, которые влияют на организм как успокоительное и обезболивающее. Доказано, что плач активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Также во время продолжительного плача выделяются окситоцин и эндорфины, которые способствуют приподнятому настроению после. Возможно, вы замечали, как часто люди смеются после слез.

Младенцы плачут, чтобы удовлетворить физиологические потребности, сообщают о болезнях. Этот механизм увеличивает выживаемость детей. Взрослый человек плачет, чтобы сообщить близким о своих чувствах без слов.

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