По мнению иммунологов, антисептические препараты защищают от заражения патогенами, но лишь при правильном использовании. Чрезмерное применение антисептиков опасно для здоровья и иммунитета, передает newsyou.info.

За истекший год продажи антисептических средств в мире подскочили на 200-300%. Это связано с тем, что антисептиками теперь активно обрабатывают руки и поверхности в помещениях для профилактики заражения коронавирусом. Однако, чрезмерное использование антисептиков может привести к антибиотикорезистентности бактерий. Эти средства для дезинфекции способны нарушать кожный барьер, раздражая слизистые носа и дыхательных путей. Антисептики токсичны, они могут вызывать раздражение у людей.

Наша кожа покрыта большим количеством микроорганизмов, многие из которых выполняют защитную функцию. Если же постоянно уничтожать их с помощью антисептиков, то полезные бактерии исчезнут, и вместо них появятся грибки. Это может спровоцировать не только сухость кожи, но и целый ряд опасных заболеваний самого большого органа в теле человека.

Антисептики способны вызвать антибиотикорезистентность, поскольку они укрепляют бактерии и приучают их сопротивляться. Ранее другие эксперты также призывали использовать антисептики с осторожностью и при любой возможности вместо них мыть руки обычной водой с мылом.

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