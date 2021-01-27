В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3776 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 115 детей и 172 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего во время пандемии в Украине от коронавируса скончались 22 202 человека, за последние сутки - 145.

Победить вирус смогли 980 085 человек, 14 250 из них выздоровели за последние сутки.

Важно, что больше всего новых случаев выявили:

в Киеве - 437,

в Киевской области - 276,

в Харьковской области - 238,

во Львовской области - 221,

в Запорожской области - 204.

Также были проведены 27 041 ПЦР-тестов и 20 079 ИФА-тестов.

Напомним, что в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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