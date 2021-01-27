Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3776 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 115 детей и 172 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего во время пандемии в Украине от коронавируса скончались 22 202 человека, за последние сутки - 145.
Победить вирус смогли 980 085 человек, 14 250 из них выздоровели за последние сутки.
Важно, что больше всего новых случаев выявили:
- в Киеве - 437,
- в Киевской области - 276,
- в Харьковской области - 238,
- во Львовской области - 221,
- в Запорожской области - 204.
Также были проведены 27 041 ПЦР-тестов и 20 079 ИФА-тестов.
Напомним, что в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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