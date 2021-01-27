В Турции заявили о задержании 31 декабря 12 иностранцев-террористов ИГИЛ, находившихся в международном розыске. Пограничники задержали 12 подозреваемых, которые пытались незаконно попасть в Турцию из Сирии, сообщает "Европейская правда".

Среди подозреваемых - пять граждан России, четверо граждан Узбекистана и трое граждан Кыргызстана.

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Отмечается, что террористическая группировка "Исламское государство" осуществила не менее десяти нападений смертников на территории Турции, семь взрывов и четыре вооруженных нападения, в результате чего погибли 315 человек, еще сотни пострадали.

В ответ Турция начала антитеррористические операции в стране и за рубежом, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Ранее сообщалось, что в Ираке захватили главаря ИГИЛ. Также был ликвидирован один из главных финансистов террористов.

Также мы писали о том, что в Киеве задержали одного из руководителей ИГИЛ. По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящие звена террористов. В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину.

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