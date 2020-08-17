В Житомире задержали боевика ИГИЛ (фото) [ Редактировать ]
В Житомире правоохранители задержали члена террористической организации "Исламское государство". Он находился в розыске по линии "Интерпола".
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Отмечается, что выходец из одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы скрыться от следствия. Находясь в Житомире, он пытался легализоваться через получение вида на жительство.
Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Лукашенко провели переговоры о боевиках.
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