В Житомире правоохранители задержали члена террористической организации "Исламское государство". Он находился в розыске по линии "Интерпола".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что выходец из одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы скрыться от следствия. Находясь в Житомире, он пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Лукашенко провели переговоры о боевиках.