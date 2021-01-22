Вратарь футбольного клуба "Нью Порт Каунти" Том Кинг, из четвертой по ступени английской премьер-лиги, забил уникальный мяч в ворота.

Ситуация произошла 19 января 2021 года во время поединка против команды "Челтенхэм Таун" в 23 туре, закончившегося со счетом 1:1. На 12 минуте матча, когда счет был "сухим", Кинг очень мощно вынес мяч от своей штрафной площадки, в следствии чего он почти добрался до штрафной соперников и угодил в створку ворот "Тауна"

Отмечается, что расстояние полета мяча составило 96,01 метров, что и внесло удар на страницы Книги рекордов. Известно, что предыдущее достижение принадлежало вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу, который в ноябре 2013 года поразил ворота "Саутгемптона" с расстояния 91,9 метр.

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Кроме того, датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра у берегов Мексики. Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса.

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