Указ дает Кабмину два месяца на разработку и утверждение назначения и порядка выплат поощрений/ фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выплате премий и спецстипендий для абитуриентов, которые лучше всех сдадут Внешнее независимое оценивание.

Новоиспеченный документ предполагает выплаты президентских стипендий для выпускников школ, плучивших лучшие результаты в итоге экзаменов. К тому же, премии получат триумфаторы всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за границей.

Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и в дальнейшем. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину.

Отмечается, что указ дает Кабмину два месяца на разработку и утверждение назначения и порядка выплат поощрений, а также внести соответствующую поправку в госбюджет.

Ранее мы писали, что в понедельник, 25 января, в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента заявил, что вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания.

Кроме того, ВНО можно будет сдавать только на украинском языке. Большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

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