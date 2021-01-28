Американская актриса Деми Мур шокировала изменениями внешности. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

Так, актриса открыла показ дома моды Fendi, проядясь по подиум в атласном костюме черного цвета. На ней были надеты брюки прямого кроя и топ с широкими рукавами и глубоким декольте. Образ дополнила черная обувь с блестками, золотистый клатч и длинные серьги.

Осуществила подростковую мечту. Спасибо, Ким Джонс, за то, что я открыла шоу Fendi SS21, и поздравляю с красивым и очаровательным дебютом.

Однако поклонников удивил внешний вид звезды, обратив внимание на ее лицо, которое, по мнению фанатов, стало "жертвой" неудачной пластики.

Под постом появились такие комментарии:

"Ее не узнать", "Что стало с лицом Деми?", "Похоже, она тоже перекроила свое лицо", "Для чего тебе такие огромные скулы".

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