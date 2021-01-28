В школе Запорожья произошел несчастный случай. На занятиях 17-летний парень неожиданно перестал дышать и потерял сознание. У подростка случилась клиническая смерть. Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

Ребенку сразу же вызвали "скорую" и врачам удалось реанимировать его. Сейчас парень находится в реанимации.

Хочу поделиться победой. Нашей маленькой профессиональной победой над смертью. Сегодня в школе 17-летний парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа.

Врач заявил, хорошее оснащение бригад, наличие оборудования и постоянные тренинги для медиков позитивно отложились на работе персонала.

Неужели у кого- нибудь есть сомнения, что выделять деньги на авто, оборудование, зарплату медикам не первостепенная задача?!.

Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

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