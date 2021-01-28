В Запорожья у ребенка в школе произошла клиническая смерть [ Редактировать ]
В школе Запорожья произошел несчастный случай. На занятиях 17-летний парень неожиданно перестал дышать и потерял сознание. У подростка случилась клиническая смерть. Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.
Ребенку сразу же вызвали "скорую" и врачам удалось реанимировать его. Сейчас парень находится в реанимации.
Хочу поделиться победой. Нашей маленькой профессиональной победой над смертью. Сегодня в школе 17-летний парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа.
Врач заявил, хорошее оснащение бригад, наличие оборудования и постоянные тренинги для медиков позитивно отложились на работе персонала.
Неужели у кого- нибудь есть сомнения, что выделять деньги на авто, оборудование, зарплату медикам не первостепенная задача?!.
Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
11-річний Максим з Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на санчатах, - одужує
Трагедія сталася минулого четверга - у харківському пансіонаті "Золотий вік" повністю вигорів другий поверх, де лежали старенькі, прикуті до ліжка
В опозиції наголошують: держава фінансує об'єкти соціальної сфери за залишковим принципом, і обіцяні гроші доводиться чекати дуже довго
Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу
Серед нових випадків інфікування понад 360 лікарів і майже 250 дітей