Как улучшить сон с помощью продуктов: ответ медиков [ Редактировать ]
Специалисты рассказали об эффективном способе улучшить качество сна при помощи употребления определенных продуктов питания и напитков, передает newsyou.info.
Отмечается, что среди предотвращающих бессонницу способов также отмечают проветривание комнаты, медитацию и отказ от смартфона перед сном. Что касается борьбы с плохим засыпанием при помощи определенных принципов питания, авторы отметили следующие важные пункты:
- выпить чашку теплого молока вечером; польза такого способа заключается содержащемся в напитке белке - источнике триптофана, который наделен успокаивающим эффектом, помогающего заснуть;
- употреблять грецкие орехи. По словам специалистов, в них содержится мелатонин, который нужен для здорового сна;
- съесть киви. Как показали результаты исследования, употреблявшие киви за два часа до сна люди, засыпали на 35% быстрее. Авторы уточнили, что такой эффект обусловлен содержащимся в продукте серотонином, играющим ключевую роль в регуляции цикла сна;
- выпить теплый ромашковый чай. В нём есть антиоксиданты, которые способствуют сонливости у некоторых людей;
- выпить вишневый сок. Эксперты заключили, что этот сок используется в качестве снотворного много лет - напиток увеличивает время сна и повышает его качество.
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