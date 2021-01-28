Специалисты рассказали об эффективном способе улучшить качество сна при помощи употребления определенных продуктов питания и напитков, передает newsyou.info.

Отмечается, что среди предотвращающих бессонницу способов также отмечают проветривание комнаты, медитацию и отказ от смартфона перед сном. Что касается борьбы с плохим засыпанием при помощи определенных принципов питания, авторы отметили следующие важные пункты:

- выпить чашку теплого молока вечером; польза такого способа заключается содержащемся в напитке белке - источнике триптофана, который наделен успокаивающим эффектом, помогающего заснуть;

- употреблять грецкие орехи. По словам специалистов, в них содержится мелатонин, который нужен для здорового сна;

- съесть киви. Как показали результаты исследования, употреблявшие киви за два часа до сна люди, засыпали на 35% быстрее. Авторы уточнили, что такой эффект обусловлен содержащимся в продукте серотонином, играющим ключевую роль в регуляции цикла сна;

- выпить теплый ромашковый чай. В нём есть антиоксиданты, которые способствуют сонливости у некоторых людей;

- выпить вишневый сок. Эксперты заключили, что этот сок используется в качестве снотворного много лет - напиток увеличивает время сна и повышает его качество.

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