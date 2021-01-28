Это опасно: медики рассказали о причинах ночных пробуждений [ Редактировать ]
Эксперты в вопросах сомнологии рассказали, что причинами участившихся ночных пробуждений могут оказаться разные заболевания, передает newsyou.info.
Врач напомнили, что качество сна человека может снижаться по мере возраста. В организме пожилых людей снижается способность синтезировать мелатонин - гормон, обеспечивающий крепкий сон.
Но также специалисты указали на опасные обстоятельства, которые могут скрываться за ночными пробуждениями. По их словам, сон может стать беспокойным из-за влияния заболеваний. В большинстве случаев - органов дыхания, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, воспалительных заболеваний.
Помимо того, причиной пробуждений по ночам может быть состояние апноэ, характеризуемое остановками дыхания у спящего человека. Учащающиеся случаи ночных бдений являются поводом для обращения к врачу.
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