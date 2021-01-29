В Румынии вспыхнула коронавирусная больница: есть погибшие [ Редактировать ]
В румынской столице Бухаресте произошел пожар в больнице Matei Bals, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией граждан.
Возгорание произошло рано утром, в следствии чего огонь и дым нанес урон комнатам на первом этаже. Первая спасательная команда приехала на место чрез 10 минут после начала пожара, после чего им на помощь отправились еще 24 бригады. В результате трагедии погибли 4 человека.
Отмечается, что в общей сложности были эвакуированы 120 больных, многие из которых были подключены к кислороду. Их было решено перевезти в иные учреждения города. К месту происшествия в течении короткого времени родственники погорельцев, а также главы Министерства чрезвычайных ситуаций и здравоохранения. Правоохранители открыли уголовное производство по факту ужасного инцидента.
Фото: Digi24
Ранее мы писали, что в итальянском городе Неаполь случился взрыв в больнице для лечения инфицированных коронавирусом граждан. Всех пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать.
Кроме того, в индийском штате Гуджарат в частной ковидной больнице произошло масштабное возгорание. В результате трагедии погибли 5 человек, еще 28 получили травмы различной тяжести.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пассажирский транспорт врезался в автомобиль, перевозящий топливо
Фонд национального страхования выделил врачам выплаты
Местные жители назвали его памятником опасности пандемии
Смертность среди больных сердечной недостаточностью составляет удвоенный порог, по сравнению с пациентами без сердечной патологии
Всех пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать