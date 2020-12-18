Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали за считанные минуты Источник: ГСЧС Украины

Утром в пятницу, 18 декабря, в киевском психоневрологическом диспансере на Оболони возник пожар. Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.

Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Юнкерова, 37. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что очаг возгорания находится на втором этаже здания в бытовом помещении.

Спасателям с помощью персонала диспансера пришлось выносить на улицы шестерых пациентов, которые прятались под кроватями. Всего были эвакуирован 51 человек. Никто не пострадал.

Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали за считанные минуты, удалось не допустить распространения огня на смежные помещения.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что недавно пациент психушки в Запорожье "заминировал" все электростанции Украины и потребовал миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.