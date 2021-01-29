Китайская технологическая компания Xiaomi представила технологию Mi Air Charge - бесконтактной зарядки смартфонов и других гаджетов - без каких-либо кабелей или подставок для беспроводной зарядки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом можно заряжать сразу несколько устройств, причем они могут находиться на расстоянии нескольких метров от зарядки.

Бесконтактная зарядка Mi Air Charge - это небольшая стильная коробка, оснащенная пятью встроенными антеннами с фазовыми помехами, которые определяют положение гаджетов.

Массив управления фазой, состоящий из 144 антенн, передает волны миллиметрового диапазона непосредственно на устройство посредством формирования луча.

Чтобы поддерживать эту технологию, гаджеты должны быть снабжены специальными антеннами-маяками, которые преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной батареей, в электрическую энергию.

Технология удаленной зарядки Xiaomi позволяет дистанционно заряжать 5 Вт для одного устройства в радиусе нескольких метров. Кроме того, одновременно можно заряжать несколько устройств (каждое устройство поддерживает 5 Вт), и даже физические препятствия не снижают эффективность зарядки.

Напомним, что Xiaomi анонсировала первый флагманский смартфон 2021 года - Mi 11.