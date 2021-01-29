Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта и коснулись тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей Евросоюза.

Среди стран, для передачи вакцины которым не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

Как сообщали "Подробности", в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.

Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.