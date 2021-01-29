В Закарпатье, на трассе вблизи села Великие Лазы Ужгородского района, мужчина пытался скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Закарпатье.

Так, патрульные заметили авто Opel, который нарушил скоростной режим. Инспекторы остановили его. Водитель сообщил, что забыл удостоверение дома. Патрульный вернулся к служебному авто, чтобы проверить личность, и в это время водитель сорвался с места происшествия в направлении Мукачево.

Полицейские начали преследовать их.

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Нарушитель многократно создавал аварийные ситуации. Был подключен еще один отряд полиции. Водитель грузовика, ехавшего впереди, заблокировал дорогу автомобилю Ореl, чем помог патрульным остановить его.

После этого водитель ударил патрульного, сорвав жетон и бодикамеру. В салоне находился еще пассажир, который вышел и бросился на другого инспектора.

Тем не менее полицейским удалось надеть наручники на нарушителей.

Как оказалось, авто не принадлежит задержанным, а было взята в пользование и не возвращено владельцу.

За сопротивление работнику правоохранительного органа предусмотрена уголовная ответственность. На место происшествия инспекторы вызвали следователей, которым передали дело.

Читайте также, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Одним из нововведений является то, что теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте.

Кроме того, в Украине ввели новые дорожные знаки из Евросоюза. Новые указатели получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например с асфальта на брусчатку.

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