В Украину одновременно будут доставлены вакцины Pfizer (в рамках программы COVAX) и китайская Sinovac, в первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

Ляшко отметил, что 300 тысяч Pfizer хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей

Рfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей

Ляшко заявил, что прививки Sinovac возможно будут в том случае, если не хватит Pfizer, но первыми получат прививки от коронавируса медработники.

Любой медработник, который оказывает помощь больным COVID-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире

Также главный санитарный врач Украины Ляшко заверил, что до конца мая в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19.

Важно, что по его мнению, купить вакцины в аптеках или сделать их в частных больницах украинцы смогут не ранее второго полугодия 2021 года.

Главный санитарный врач отметил, что вакцинировать будут также тех людей, которые переболели коронавирусом.

Да, будут. Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет.

Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Но в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, мы можем рекомендовать ему перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Потому что пока этот человек защищен. Но только при условии ограниченного количества вакцин

Стоит отметить, что 29 января Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Как ранее сообщалось, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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