Крушения сухогруза Arvin: опубликовано видео трагедии [ Редактировать ]
Видеозапись последних минут плаванья сухогруза Arvin с одесскими моряками, которое затонуло еще 17 января у берегов Турции. "Одесский 7" телеканал опубликовал видео момента крушения.
На записи видно, как судно раскололось и слышны переговоры моряков на тонущем сухогрузе.
Напомним, на судне были 12 членов экипажа, 10 из них - граждане Украины. Турецкая береговая охрана спасла 6 моряков - 5 украинцев и 1 россиянина.
Спасенные моряки рассказали, что с момента, когда судно начало тонуть до полного затопления прошло около 5 минут.
Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут
Моряки расскзали, что из-за плохих погодных условий сухогруз не шел по маршруту, а стал на якорь и ожидал, когда волны уменьшатся до 3,5 - 4 метров.
Напомним, судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Трое моряков погибли и были опознаны, один из них – капитан, гражданин РФ. Операция по поиску еще трех моряков, граждан Украины, не дала результатов.
Как ранее сообщалось, 17 января у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.
Ранее сообщалось, что пятерых граждан Украины спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции.
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