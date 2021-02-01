Власти и медики выразили опасение, что количество раненных и погибших может резко возрасти/ фото: Анадолу

В северных сирийских городах Эль-Баб и Аазаз произошли террористические акты, унесшие жизни 10 человек, при этом 24 получили ранения различной тяжести.

Первая детонация случилась в подконтрольном оппозиции городе Аазаз. Стало известно, что взрыв прогремел в припаркованном у здания временного правительства и культурного центра автомобиле. В результате трагедии погибли 4 человека, еще 20 получили различные ранения.

Фото: Анадолу

Отмечается, что второй теракт случился на контрольно-пропуском пункте неподалеку от населенного пункта Эль-Баб. В результате того теракта погибли шесть сирийцев, а ранены - 4. Власти и медики выразили опасение, что количество раненных и погибших может резко возрасти.

Фото: Анадолу

Читайте также, в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт на людном рынке. Жуткая трагедия унесла жизни 28 человек, еще 73 с различными ранениями попали в медучреждения.

Кроме того, в Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.

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