В Эгейском море, неподалеку от острова Лесбос, произошло землетрясение, магнитудой в 4,8 баллов по шкале Рихтера. За подземными толчками последовала волна афтершоков.

Эпицентр сейсмической активности, произошедшей в 07:46 по киевскому времени, находился в море, что за 46 километров от Лесбоса. Его очаг залегал на глубине 14,9 км. Землетрясение ощущалось и на соседнем острове Хиос.

Отмечается, что после первого толчка сразу же последовал и второй, магнитудой в 4,8, очаг которого залегал на глубине 12,5 километров. Третий же удар их-под земли случился в 08:00 на глубине более 15 километров. Известно, что перед первым мощным землетрясением был толчок, оцененный в 3,8 балла. Также сообщения о каких-либо разрушениях или жертвах - не поступали.

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Кроме того, У берегов Чили случилось мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла. Из-за сильного землетрясения Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили объявило угрозу цунами для антарктической территории.

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