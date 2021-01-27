Во вторник вечером, 26 января, в районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений. Магнитуда нескольких подземных толчков превышала четыре балла по школе Рихтера. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Самые мощные землетрясения были зафиксированы в районе:

Кульяр-Вега (магнитуда 4,2)

Санта-Фе (4 и 4,3).

Данных о значительном ущербе или пострадавших нет.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter призвал людей сохранять спокойствие.

Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму.

Напомним, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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