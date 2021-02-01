У Дніпрі дівчина впала з чотирнадцятого поверху на чоловіка [ Редактировать ]
Моторошний випадок у Дніпрі. Там дівчина впала з чотирнадцятого поверху просто на чоловіка, який виходив із будинку. Врятувати жінку не вдалося. А от чоловік живий, зараз він у реанімації. У нього зламаний хребет, забій мозку та численні переломи.
Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
У нього є переломи, які можуть безслідно не закінчитися. МИ робимо все можливе, щоб йому зараз надали більш реанімаційну допомогу і бачимо, що після відновлення усіх моментів, які пов'язанні з життям його треба буде прооперувати.
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