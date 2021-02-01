Моторошний випадок у Дніпрі. Там дівчина впала з чотирнадцятого поверху просто на чоловіка, який виходив із будинку. Врятувати жінку не вдалося. А от чоловік живий, зараз він у реанімації. У нього зламаний хребет, забій мозку та численні переломи.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: