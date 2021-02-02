Правительство Испании утвердило пилотный проект, который на национальном уровне введет четырехдневную рабочую неделю. Поначалу изменения будут касаться ограниченного числа компаний.

На пилотный проект, который продлится три года, выделят 50 миллионов евро. Правительство планирует финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

Инициатором плана была левоцентристская партия Más País. Как рассказал лидер партии Иньиго Эррегон, сперва представители Más País встретятся с Министерством промышленности, чтобы договориться об исследовании, которое определит, в каких сферах деятельности сначала нужно вводить более короткую рабочую неделю.

По его словам, финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. В общем цель проекта в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.

Ранее мы сообщали, что украинцам "подарят" длинные выходные в 2021 году.