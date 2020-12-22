Столичные медики получат добавку к своей заработной плате на сумму в 5 тысяч гривен. Депутаты поддержали инициативу мэра Виталия Кличко.

Решение, за которое отдали свои голоса 115 депутатов Киевсовета, вступит в силу с января 2021 года. Также 422 миллиона гривен бюджета, оказавшегося сэкономленным на помощь инфицированным коронавирусной инфекцией киевлянам. Таким образом, размер выплат для врачей увеличится до 5 тысяч гривен, а младшего медицинского персонала - на 4 тысячи гривен.

В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Сегодня мы выделили дополнительных 422 миллиона гривен.

Отмечается, что общая сумма дополнительной помощи киевлянам составила 839 миллионов гривен. Все выделенные средства должны быть эксплуатированными до конца 2020 года.

Читайте также, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о повышении оплаты труда и введении льгот для украинских медиков, работающих в лаборатория, где диагностируют коронавирус.

Кроме того, градоначальник Киева Виталий Кличко внес на рассмотрение депутатов законопроект о повышении жалования медикам.

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