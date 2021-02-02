Энтони Джошуа, чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе выбрал лучший нокаут в своей карьере. Об этом стало известно из его интервью Sporting News Australia.

Лучшим Джошуа назвал нокаут в бою против Диллиана Уайта в декабре 2015 года.

В том поединке британец победил своего соотечественника в седьмом раунде. Джошуа сперва потряс соперника, а затем "вырубил" его апперкотом.

Отметим, что всего на счету Джошуа 22 нокаута в 25 боях на профи-ринге. Отметим, что в числе его жертв был и украинец Владимир Кличко, у которого Джошуа выиграл техническим нокаутом.

Также мы писали о том, что президент WBO настаивает на бое Джошуа с Усиком. В случае отказа от боя с Усиком Джошуа лишится титула.

Как ранее сообщалось, Усик анонсировал бой за титул WBO в 2021 году, он планирует провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.

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