У экс-лидера группы "Тартак" Александра Положинского в семье произошло горе. У него скончался отец. О грустной новости он рассказал спустя месяц на своей страничке в Facebook.

По его словам, папа умер 1 января 2021 года.

Музыкант рассказал о том, как это произошло.

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Так, он приехал к родителям в Луцк встречать Новый год. После празднования семья к двум часам ночи разошлась спать, но Александр не мог уснуть. А когда ему все-таки удалось это сделать, его разбудил крик мамы. К сожалению, папа в эту ночь скончался.

По словам музыканта, отца очень уважали и гордились им, а он прививал сыну уважение к людям.

Папу знали и уважали очень много людей. Он всегда был внимательным, пытался всем помочь, поддержать, чем мог, в трудные времена. Когда в конце 80-х - начале 90-х я понемногу входил в самостоятельную жизнь, я часто, занимаясь какими-то своими делами, встречал незнакомых людей, которые спрашивали, я, случайно, не сын Жени Положинского. Когда я говорил, что да, просили передать папе привет, а мне пытались помочь в решении моих дел или просто говорили хорошие слова. Это меня очень вдохновляло, вселяло уверенность и заставляло гордиться отцом.

Положинский рассказал, что именно папа привил ему любовь к музыке и кино. Он был поддержкой и опорой для Саши.

Папа всегда мне помогал и поддерживал. Дарил крутые подарки, часто - именно то, что я заказывал. Как-то привез мне крутые ботинки с металлическими бляшками, которых ни у кого не было, которые я видел на фотках в музыкальных журналах - счастью моему не было предела. Папа открыл для меня зарубежную музыку и запрещенное кино. Учил меня работать и давал возможность зарабатывать.

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